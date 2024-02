Com um atraso de cerca de quatro horas e meia, a maior feira agrícola de França, que deverá receber cerca de 600 mil visitantes, começou ao início da tarde depois de confrontos entre polícia e agricultores.

"Macron, demite-te", "estrume" e "desaparece" foram algumas das palavras que os presentes entoaram enquanto o Presidente francês inaugurava a exposição, noticia a agência France-Presse (AFP).

Três dos detidos foram libertados pouco depois, enquanto um ficou sob custódia policial, de acordo com o diário Le Parisien.

Durante a manhã, cerca de uma hora antes da abertura oficial prevista, dezenas de manifestantes forçaram a entrada por um portão e confrontaram os elementos de segurança do Salão da Agricultura.

O início evento foi adiado depois da intervenção de um elevado número de políticas, que se deslocaram para o interior do recinto para conter os manifestantes.

Macron iniciou o dia com um pequeno-almoço com dirigentes sindicais agrícolas, numa sala protegida dos assobios exteriores.

No encontro, Macron terá feito alguns anúncios, incluindo a criação de um "preço mínimo" de base para "garantir o rendimento dos agricultores", bem como um plano de emergência para aliviar as explorações em risco, de acordo com a Associated Press (AP).

Em resposta aos apupos, Macron disse que não seria possível "responder à crise na agricultura em poucas horas".

"Foram meses e anos de trabalho dos que vieram cá para apresentar o seu gado e o seu trabalho... Esta feira deve decorrer bem e de forma calma", pediu Macron.

A crise no setor, que se arrastava desde o outono, explodiu em janeiro, levando a duas semanas de bloqueios de autoestradas que foram finalmente levantados no início deste mês.

JO // CC

Lusa/Fim