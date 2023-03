Na sua passagem por Luanda onde ficará menos de 24 horas, Macron começa pelo encerramento do Fórum Empresarial França-Angola, antes da reunião com João Lourenço, no Palácio Presidencial.

O fórum pretende ser uma rampa de lançamento da parceria de produção no setor agrícola entre a França e será uma ocasião para um encontro e troca de experiência entre os atores franceses e angolanos no setor agrícola e agroalimentar, numa altura em que Angola pretende apostar na diversificação económica, fora do setor petrolífero.

O Presidente francês vai encontrar-se depois com João Lourenço, estando previstas declarações à imprensa e deixará Luanda a meio da tarde em direção à República do Congo.

Os investimentos franceses em Angola totalizam 7,6 mil milhões de euros, tornando a França no segundo maior investidor estrangeiro no país africano, depois dos Estados Unidos da América, segundo dados oficiais.

O investimento está associado sobretudo ao setor petrolífero, já que a multinacional francesa Total, presente há vários anos no país é também um dos principais empregadores do setor privado.

Existem 60 filiais francesas e 45 empresas criadas por franceses em Angola, empregando um total de 10.000 pessoas no país.

