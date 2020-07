Mais de 1.500 pessoas cumprem ainda uma quarentena obrigatória em hotéis, adiantaram as autoridades um dia depois de ter sido fechado o corredor especial entre Macau e o aeroporto internacional de Hong Kong, criado durante um mês sobretudo para permitir o regresso de residentes que ficaram retidos em outros territórios devido à pandemia.

O transporte marítimo diário custou 45 milhões de patacas (490 mil euros), permitindo a entrada de 1.767 pessoas e a saída de outras 1.163, acrescentaram.

Os funcionários de casinos começaram a ser testados à covid-19 desde quinta-feira, uma ação que se deverá estender a cerca de 50 mil trabalhadores do setor, avançaram ainda na mesma conferência de imprensa.

Um esforço das autoridades de saúde agora que foram aliviadas as restrições fronteiriças com a província de Guangdong, responsável pela maioria dos apostadores em Macau, e quando é expectável um aumento do número visitantes na capital mundial do jogo.

Macau foi dos primeiros territórios a identificar casos de covid-19, antes do final de janeiro.

O último, o 46.º, foi detetado a 25 de junho, quando já não havia registo de novos casos desde 09 de abril.

Macau não registou nenhuma morte relacionada com a doença e não identificou qualquer infetado entre os profissionais de saúde.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 585 mil mortos e infetou mais de 13,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

