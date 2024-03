Este número (3.293.564) representa "uma recuperação de 92,9%" de entradas de visitantes em relação a fevereiro de 2019, e "mais 15,1%, face a janeiro", de acordo com um comunicado da Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

No mês passado, o número de excursionistas (1.867.660) subiu 148,9% e o de turistas (1.425.904) mais 69,1%, em termos anuais, acrescentou na mesma nota.

A maioria dos visitantes registados no mês passado continua a ser da China: 2.449.243, ou mais 143,9%, em termos anuais, sendo que 1.497.047 eram visitantes com visto individual (+135,9%), refere a DSEC.

Depois de três anos de rigorosas restrições devido à pandemia da covid-19, o território reabriu as fronteiras a todos os estrangeiros, incluindo turistas, a partir de 08 de janeiro de 2023.

Nesse ano, Macau recebeu mais de 28,2 milhões de visitantes, cinco vezes mais do que no ano anterior e um valor que representa 71,6% do registado antes do início da pandemia.

EJ // SB

Lusa/Fim