Apesar da subida, o número de entradas mantém-se ainda abaixo dos valores pré-pandemia: em janeiro de 2019, visitaram o território 3,4 milhões de pessoas, de acordo com um comunicado da Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

O número de excursionistas (1.480.098) e de turistas (1.381.511) subiram, em janeiro, 154,5% e 69,3%, respetivamente, em termos anuais, afirma-se na nota.

A maioria dos visitantes registados no mês passado continua a ser da China: 2.056.133 milhões, ou mais 107,3% em termos anuais, ainda segundo a DSEC.

Macau, que à semelhança da China seguia a política 'zero covid', anunciou, em dezembro de 2022, o cancelamento gradual da maioria das medidas de prevenção e contenção, depois de quase três anos de rigorosas restrições.

O território reabriu as fronteiras a todos os estrangeiros, incluindo turistas, a partir de 08 de janeiro de 2023.

Nesse ano, Macau recebeu mais de 28,2 milhões de visitantes, cinco vezes mais do que no ano anterior e um valor que representa 71,6% do registado antes do início da pandemia.

