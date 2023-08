Em julho, entraram no território 2.759.544 visitantes, mais 24,9% do que no mês anterior, indicou a Direção dos Serviços de Estatística e Censos.

A maioria dos visitantes continua a ser da China continental: 1,9 milhões.

Este ano chegaram a Macau 14,4 milhões de visitantes, contra os 23,8 milhões contabilizados no mesmo período de 2019.

Macau, que à semelhança da China seguia a política 'zero covid', anunciou em meados de dezembro o cancelamento gradual da maioria das medidas de prevenção e contenção, depois de quase três anos de rigorosas restrições.

A região administrativa especial chinesa reabriu as fronteiras a todos os estrangeiros, incluindo turistas, a partir de 08 de janeiro.

As autoridades de Macau afirmaram este domingo que Macau é o principal destino turístico dos residentes na China continental, com base em dados oficiais sobre a primeira metade do ano.

O relatório sobre o turismo externo no primeiro semestre de 2023, divulgado pela Academia de Turismo da China, "mostra que Hong Kong, Macau e Taiwan representam 80% dos destinos de viagens escolhidos pelos residentes do interior da China, durante o primeiro semestre do corrente ano, com Macau a ficar no primeiro lugar do 'ranking', com uma taxa de 50%", apontaram as autoridades, em comunicado.

