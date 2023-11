De acordo com a Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) de Macau, em outubro, entraram no território mais 19,8% de visitantes do que no mês passado, mas menos 14,4% do que em agosto, o primeiro mês em que a região administrativa especial chinesa acolheu mais de três milhões de turistas desde dezembro de 2019, antes do início da pandemia de covid-19.

Ainda segundo a DSEC, a maioria dos visitantes registados no mês passado continua a ser da China continental: 1,9 milhões, representando um subida de 275,7% em termos homólogos.

Entre janeiro e outubro deste ano chegaram a Macau 22,68 milhões visitantes, mais 358,8% do que em igual período do ano passado, referiu o mesmo departamento.

Macau, que à semelhança da China seguia a política 'zero covid', anunciou, em meados de dezembro de 2022, o cancelamento gradual da maioria das medidas de prevenção e contenção, depois de quase três anos de rigorosas restrições.

O território reabriu as fronteiras a todos os estrangeiros, incluindo turistas, a partir de 08 de janeiro.

