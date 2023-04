A Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) divulgou também que no primeiro trimestre entraram no território 4,9 milhões de visitantes, um número que duplica aquele verificado no mesmo período do ano passado.

A esmagadora maioria dos visitantes em março continuou a chegar da China continental (1,2 milhões).

Praticamente isolado desde o início de 2020, devido às medidas de prevenção contra a pandemia, Macau anunciou o levantamento das restrições à entrada no território no final de 2022 e seguiu o desmantelamento da política de casos zero imposta por Pequim.

Em 2019, Macau registara um recorde de 39,4 milhões de visitantes.

