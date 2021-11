O valor corresponde a uma revisão em baixa do montante estimado no Orçamento original para 2021, no qual se previa receber 130 mil milhões de patacas (14,3 mil milhões de euros).

A maioria dos operadores de jogo em Macau registou no terceiro trimestre os piores resultados do ano, com prejuízos de centenas de milhões de euros.

Uma tendência que contraria uma tímida recuperação no início de 2021, em sintonia com as perdas históricas registadas em 2020, o primeiro ano em que se sentiu o impacto da pandemia de covid-19, já então com uma quebra de 79,3% nas receitas em relação ao ano anterior.

O Governo de Macau anunciou hoje que vai voltar a recorrer à reserva financeira para colmatar a perda de receitas de impostos sobre o jogo, cerca de 15 dias depois de uma nova injeção no Orçamento deste ano.

Esta nova alteração ao Orçamento, submetida com caráter de urgência à Assembleia Legislativa, prevê a utilização de verbas da reserva extraordinária, no valor de 6,3 mil milhões de patacas (692 milhões de euros).

A economia de Macau depende quase em exclusivo do turismo e do jogo em casino.

Do valor bruto das receitas do jogo, 35% vão para os cofres do território.

O jogo representa cerca de 80% das receitas do Governo e 55,5% do PIB de Macau, numa indústria que dá trabalho a mais de 80 mil pessoas, ou seja, a mais de 17% da população empregada.

