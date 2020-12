Há um ano, Macau apresentava receitas de 104,04 mil milhões de patacas (10,6 mil milhões de euros) em impostos sobre o jogo. Esse número agora, até novembro é de apenas 27,18 mil milhões de patacas (2,8 mil milhões de euros).

As medidas sanitárias mostraram-se eficazes, já que Macau apenas registou 46 casos da doença e desde 26 de junho que não é detetado qualquer caso, mas praticamente paralisaram a economia, quase exclusivamente dependente da indústria dos casinos e do turismo chinês.

O total das receitas, segundo os dados oficiais hoje divulgados, cifrou-se em cerca de 86 mil milhões de patacas (8,8 mil milhões de euros) até novembro.

Este valor está contudo inflacionado devido à injeção de mais de 40 mil milhões de patacas da reserva orçamental para fazer face às despesas da administração, que até novembro foram de 78,65 mil milhões de patacas.

As incertezas no território ainda são muitas, com as operadoras de jogo no território a apresentarem centenas de milhões de euros em prejuízos no terceiro trimestre do corrente ano.

Para 2021, o Governo prevê arrecadar 45,5 mil milhões de patacas (4,8 mil milhões de euros), o que, apesar de uma melhoria, está ainda muito longe das 112,71 mil milhões patacas (11,8 mil milhões de euros) arrecadadas em 2019.

