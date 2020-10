Há um ano, Macau apresentava receitas de 85,69 mil milhões de patacas (9,15 mil milhões de patacas).

Contudo, devido à pandemia da covid-19, a economia do território, altamente dependente do turismo e dos casinos, encontra-se praticamente paralisada.

O total das receitas, segundo os dados oficiais hoje divulgados, cifrou-se em 78,18 mil milhões de patacas (8,35 mil milhões de euros).

Devido à quebra das receitas em impostos sobre o jogo, o Governo de Macau já injetou 40 mil milhões de patacas (4,2 mil milhões de euros) para fazer face às despesas da administração, que até setembro foram de 61,87 mil milhões de patacas (6,61 mil milhões de euros).

No início do mês, o chefe do executivo de Macau, Ho Iat Seng, pretende injetar mais 20 mil milhões de patacas (2,1 mil milhões de euros) para fazer face às despesas do território até ao fim do ano.

MIM // JMC

Lusa/Fim