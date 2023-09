De acordo com a Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos (DICJ), o valor registado em agosto é 3,3% mais elevado do que em julho, que já tinha fixado um recorde pós-pandemia de covid-19: 16,7 mil milhões de patacas (1,9 mil milhões de euros).

Além disso, as receitas da indústria do jogo foram em agosto quase oito vezes superiores ao registado no mesmo mês do ano passado (2,19 mil milhões de patacas ou 249,1 milhões de euros).

Apesar da recuperação em termos anuais, o valor que os casinos de Macau arrecadaram em agosto é ainda assim cerca de 29,1% inferior ao montante contabilizado em igual período de 2019, antes do início da pandemia.

Entre janeiro e agosto, as receitas do jogo na região administrativa especial chinesa quase quadruplicaram em comparação com igual período de 2022, atingindo 114 mil milhões de patacas (12,97 mil milhões de euros).

No entanto, de acordo com os dados do regulador do jogo, a receita acumulada nos primeiros oito meses do ano representa apenas 57,5% do montante registado no mesmo período de 2019.

Macau, que à semelhança da China continental seguia a política 'zero covid', anunciou em dezembro o cancelamento da maioria das medidas de prevenção e contenção, depois de quase três anos das rigorosas restrições.

Com o alívio das medidas, Macau registou nos primeiros sete meses deste ano 14,4 milhões de visitantes, indicou a Direção dos Serviços de Estatística e Censos, quatro vezes mais do que em igual período do ano passado, mas ainda assim 60,5% do registado em 2019.

A indústria do jogo, a principal fonte de receita via impostos do Governo do território, representava mais de metade do produto interno bruto (PIB) de Macau em 2019 e dava trabalho a quase 68 mil pessoas no final de 2022, ou seja, a quase 20% da população empregada.

Na quarta-feira, o diretor do Instituto para os Estudos da Indústria do Jogo da Universidade de Macau, Davis Fong, disse que as receitas dos casinos podem atingir 180 mil milhões de patacas (20,5 mil milhões de euros) este ano e 200 mil milhões de patacas (22,8 mil milhões de euros) em 2024.

Capital mundial do jogo, Macau é o único local na China onde o jogo em casino é legal. Operam no território seis concessionárias, MGM, Galaxy, Venetian, Melco, Wynn e SJM, que renovaram, a 16 de dezembro, o contrato de concessão para os próximos dez anos e que entrou em vigor a 01 de janeiro deste ano.

As autoridades exigiram no concurso público a aposta em elementos não jogo e visitantes estrangeiros, na expectativa de diversificar a economia do território.

