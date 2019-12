Macau conta a partir de hoje com 20 restaurantes com estrelas Michelin Macau tem a partir de hoje duas dezenas de restaurantes com estrelas Michelin, incluindo três estabelecimentos que mantiveram a classificação máxima, de acordo com a edição de 2020 do Guia para Macau e Hong Kong. economia Lusa economia/macau-conta-a-partir-de-hoje-com-20_5df8e4e62bfc107995cf0344





Ao todo, a 12.ª edição do Guia divulgado hoje contempla 90 restaurantes, com a ex-colónia britânica a ascender aos 70 premiados.

"As seleções deste ano são testemunho da posição inabalável de Hong Kong e Macau como cidades de referência no mundo gastronómico, onde a tradição e a modernidade podem coexistir numa mistura dinâmica e deliciosa de autenticidade e inovação", afirmou o diretor global do Guia Michelin, Gwendal Poullennec.

Nesta nova seleção para Macau, os restaurantes Robuchon au Dôme e The Eight, ambos no hotel-casino Grand Lisboa, e o restaurante Jade Dragon, no City of Dreams, mantiveram as classificações de 2019, com três estrelas cada um.

Já entre os sete restaurantes galardoados com duas estrelas, há duas novidades: Sichuan Moon, no Wynn Palace, que se estreia no Guia, e o restaurante cantonês Wing Lei, localizado no Wynn Macau, que foi promovido este ano.

O antigo território administrado por Portugal apresenta ainda, nesta edição, 10 restaurantes com uma estrela Michelin: The Kitchen, The Golden Peacock, King, Shinji by Kanesaka, Pearl Dragon, 8 1/2 Otto e Mezzo-Bombana, Lai Heen, Zi Yat Heen e Tim's Kitchen.

Na distinção "Bib Gourmand", conferida aos restaurantes que oferecem menus de três pratos por menos de 400 patacas (cerca de 43 euros), mantêm-se um restaurante de comida portuguesa, O Castiço, entre os sete indicados em Macau.

