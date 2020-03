Macau com ocupação hoteleira de 15% em fevereiro A ocupação hoteleira em fevereiro em Macau foi de 15%, quando no mesmo período homólogo do ano passado foi de 91,9%, anunciaram hoje as autoridades da capital mundial do jogo. economia Lusa economia/macau-com-ocupacao-hoteleira-de-15-em_5e8191f8b0d677194ca50b09





A razão desta descida deve-se "ao decréscimo substancial do número de visitantes, originado pelo contínuo impacto gerado pela epidemia da pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus", indicou a Direção dos Serviços de Estatística e Censos de Macau.

Apenas 157.000 pessoas ficaram alojadas nos hotéis e pensões de Macau em fevereiro, uma descida de 85,4% em relação a igual período do ano anterior. Em fevereiro de 2019, mais de um milhão de pessoas ficaram em hotéis e pensões no território.

Após a deteção de novos casos, as autoridades reforçaram as medidas de controlo e restrições fronteiriças, assim como a obrigatoriedade de quarentena de 14 dias imposta a praticamente todos aqueles que entrem no território.

A taxa de ocupação média dos hotéis de 5 estrelas, que representam 10% do total, foi aquela que mais diminuiu: em fevereiro registaram uma diminuição de 84 pontos percentuais.

"As taxas de ocupação média dos hotéis de 2 estrelas (36,9%) e das pensões (43,3%) baixaram 33,8 e 22,3 pontos percentuais, respetivamente, tendo estes decréscimos sido relativamente mais baixos, sobretudo porque alguns quartos de hóspedes foram disponibilizados para fins de alojamento a trabalhadores não residentes" explicaram as autoridades.

A Direção dos Serviços de Estatística e Censos de Macau informou ainda que em fevereiro o número de visitantes em excursões foi apenas de 200.

Já o número "de residentes que viajaram para o exterior com recurso a serviços de agências de viagens correspondeu a 3.000, o qual baixou notavelmente, 98,1%".

As autoridades de Macau anunciaram hoje mais um caso de contágio da covid-19, elevando o número de infetados para 38 desde o início do surto do novo coronavírus.

Após Macau ter estado 40 dias sem identificar qualquer infeção, nas últimas duas semanas foram identificados 28 novos casos, todos importados.

Em fevereiro, Macau registou uma primeira vaga de 10 casos da covid-19, já todos com alta hospitalar.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 697 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 33.200.

MIM // JMC

Lusa/Fim