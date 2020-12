O relatório da Balança de Pagamentos de Macau de 2019, que detalha as operações externas entre o território e outros países, confirma a estimativa preliminar divulgada em agosto, revendo ainda em alta o saldo da conta corrente, para 149,8 mil milhões de patacas (cerca de 15,3 mil milhões de euros), mais sete mil milhões de patacas (cerca de 715 mil euros) que o previsto e mais dois mil milhões de patacas (quase 205 mil euros) que em 2018.

"O excedente da conta corrente subiu de 147,8 mil milhões de patacas, valor revisto em 2018 (33,1% do PIB a preços correntes), para 149,8 mil milhões em 2019 (33,6% do PIB a preços correntes)", indicou a Autoridade Monetária, precisando que a BP "registou também um superavit de 12,1 mil milhões" de patacas.

De acordo com o relatório, o aumento "deveu-se principalmente à queda das importações de bens em relação ao ano passado, que contribuiu para a diminuição do défice da conta de mercadorias, enquanto as importações invisíveis mais baixas provocaram um aumento do superavit da conta de serviços".

Durante o ano de 2019, as importações de mercadorias diminuíram 4,3% em termos anuais, enquanto as exportações registaram um decréscimo homólogo de 5,7%.

Segundo os dados oficiais, registou-se uma diminuição do défice comercial de mercadorias em termos homólogos, de 87,5 mil milhões de patacas (8,9 mil milhões de euros) em 2018 para 84 mil milhões de patacas (8,5 mil milhões de euros) em 2019, já que "o valor total das importações superou acentuadamente o das exportações", pode ler-se no relatório.

A Autoridade Monetária de Macau também destacou que as exportações de serviços turísticos diminuíram 1,2% em 2019, passando de 315,2 mil milhões de patacas (32,2 mil milhões de euros) em 2018 para 310,8 mil milhões de patacas (31,7 mil milhões de euros) em 2019.

Por outro lado, "as importações de serviços registaram uma maior queda de 7,0%", pelo que o 'superavit' registado "passou de 308,2 mil milhões de patacas [31,5 mil milhões de euros] em 2018 para 309,9 mil milhões [31,6 mil milhões de euros] em 2019, ou seja, +0,6% em termos anuais", assinalaram as autoridades.

Composta pela conta corrente, conta de capital e conta financeira, a BP é um registo estatístico integrado que apresenta os resultados das transações externas.

