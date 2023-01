Os números foram avançados hoje pela Direção dos Serviços de Turismo, com as autoridades a sublinharem que foram superadas as expectativas, naquele que foi o primeiro Ano Novo Lunar marcado pelo alívio das medidas de prevenção contra a covid-19.

"Entre o total de 451 mil visitantes que entraram em Macau (...), 265 mil vieram do interior da China e 165 mil de Hong Kong", destacou a DST em comunicado.

"No terceiro dia do Ano Novo Chinês (dia 24), o número de visitantes ultrapassou os 90 mil, marcando um novo recorde diário desde o início da pandemia", pode ler-se na mesma nota.

As autoridades salientaram ainda que a média da taxa de ocupação hoteleira foi de 85,7%, com um pico no terceiro dia de 92,1%.

Macau, cuja economia depende do turismo, seguiu até meados de dezembro a política chinesa de 'zero covid', com a imposição de quarentenas, confinamentos e testagem massiva.

Exigências que se somaram aos constrangimentos de mobilidade impostos por Pequim e que ajudam a explicar os 5,7 milhões de visitantes em 2022, longe dos valores de 2019, quando entraram no território perto de 40 milhões de visitantes, quase 60 vezes a população da cidade.

