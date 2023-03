"Macau recebeu [no sábado] 96.011 visitantes, sendo o maior número diário de visitantes desde o início da pandemia e o valor mais alto deste ano. Entre 01 e 22 de março, Macau recebeu, em média, cerca de 65 mil visitantes por dia, um aumento de 13,4% em comparação com o número diário registado em fevereiro", referiu, em comunicado, a Direção dos Serviços de Turismo (DST).

A região administrativa chinesa seguiu desde o início da pandemia a política de Pequim de 'zero covid', com a restrição das entradas no território, aposta em testagens em massa, confinamentos de zonas de risco e quarentenas. Em dezembro do ano passado, o Governo de Ho Iat Seng anunciou o alívio destas medidas.

Com a reabertura, entre janeiro e fevereiro, continuou a DST, o território recebeu quase três milhões de visitantes: 1,99 milhões do interior da China, 880 mil de Hong Kong e 41 mil de Taiwan.

"O número de visitantes de outras regiões foi de 74 mil, o que reflete o início da recuperação do mercado internacional de visitantes", notou ainda o departamento governamental de Macau.

No que diz respeito à ocupação hoteleira, esta registou "um aumento significativo": nos dois primeiros meses de 2023, "a taxa de ocupação média atingiu os 74%, mais 27,9 pontos percentuais do que no mesmo período do ano passado".

