Segundo notícias vindas a lume no Japão, um grupo de membros e ex-membros do conselho de supervisão da Nissan, está a pressionar o conselho de supervisão para promover Ashwani Gupta a co-CEO de Makoto Uchida.

O indiano que começou a sua carreira na Renault India em 2006, passou por diversos cargos dentro da Aliança e chegou a COO da Nissan em 2019, acumulando o mesmo cargo na Mitsubihsi, foi o cérebro por trás da criação do mais recente plano de recuperação da Nissan.

Foi ele que teve papel decisivo no desenho da estratégia e, ao que parece, alguns não estão satisfeitos com o papel de Uchida e querem Gupta, pelo menos, como co-CEO, oferecendo à Nissan uma liderança bicéfala.

Porém, a ideia deste grupo é remover Makoto Uchida de CEO e colocá-lo como presidente e instalar na cadeira do poder como CEO, Ashwani Gupta, exatamente o contrário do que defendiam até há bem pouco tempo, ter um japonês ao leme da casa nipónica.

A Nissan, entretanto, já respondeu dizendo que “não há planos para qualquer mudança na estrutura de gestão da Nissan e não haverá mudanças no que toca as posições relativas e ao trabalho em comum entre Makoto Uchida e Ashwani Gupta.” Por seu turno, uma fonte próxima do processo referiu que “fomos o mais claro possível ao comunicar ao conselho de supervisão as nossas expetativas. Mas não queremos forçar o assunto em demasia. Tenos o desejo de tudo acontecer de forma natural.”

Tudo isto acontece ao mesmo tempo que as dúvidas sobre as capacidades de Makoto Uchida crescem de tamanho nas mentes dos administradores executivos e não executivos. Começam muitos deles a perceber que talvez este não seja o homem certo no lugar certo para recuperar um gigante que conheceu prejuízos pela primeira vez em 11 anos. Muitos apontam a demasia sobranceria de Uchida durante a apresentação do plano de recuperação, com alguns comentários que não caíram bem no seio do conselho de administração e de supervisão.

Makoto Uchida “maquilhou” aquilo que não é mais que um duro plano de reestruturação da Nissan, dando uma imagem fraca. Acresce a este facto as intervenções mais assertivas de Gupta que, dizem algumas fontes internas, já assume muitas das decisões importantes e assume a liderança em vários assuntos, sem a colaboração de Uchida.

Está á vista mais uma mudança na Nissan? Não perca os próximos episódios porque nós… também não!