A ação é desenvolvida em parceria com o Parlamento Europeu e vai decorrer em Lisboa, na sede da Lusa, entre 03 e 05 de abril.

"A Europa é um referencial para Portugal, mas é também um 'objeto político' difícil de entender, com o seu conjunto de instituições, normas e políticas. É difícil para o grande público e para nós, jornalistas, que temos de a noticiar e explicar. Para o ano, haverá novamente eleições europeias", explicou a Diretora de Informação da Lusa, Luísa Meireles.

"Atendendo a tudo isto, e com a ajuda de especialistas, a Lusa organizou um curso de formação, financiado pelo Parlamento Europeu, destinado a jovens jornalistas. A ideia é ajudar a perceber a Europa. E aprender a contá-la", acrescentou.

A primeira edição deste programa realiza-se entre 03 e 05 de abril e para ela vão ser selecionados dez jovens jornalistas. No final, os cinco melhores terão a oportunidade de completar a formação na sede do Parlamento Europeu.

A formação tem direção científica de Miguel Poiares Maduro, Diretor da Católica Global School of Law e Presidente do Conselho Executivo do Observatório Europeu dos Media Digitais, e conta com professores universitários, eurodeputados, especialistas e outros profissionais com reconhecida experiência europeia.

As candidaturas podem ser enviadas para o email escolalusa@lusa.pt ou através da página https://formacao-jornalistas-europa.lusa.pt/jovens-jornalistas/.

