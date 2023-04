Lula vai aterrar na "capital" económica da China hoje à noite, após uma viagem de 36 horas, que incluiu paragens em Lisboa e Abu Dhabi, para abastecer o avião presidencial VC -- 1A, segundo informações partilhadas com os jornalistas pelo gabinete de imprensa do chefe de Estado brasileiro.

A delegação de Lula inclui sete ministros, 19 deputados e cinco governadores.

A visita vai arrancar com a participação na cerimónia de tomada de pose de Dilma Rousseff como presidente do Novo Banco de Desenvolvimento, criado pelo BRICS, o bloco de economias emergentes que junta Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O mandato de Dilma prolonga-se até 2025.

Após o almoço, Lula vai realizar uma visita de trinta minutos às instalações em Xangai do grupo de telecomunicações chinês Huawei, líder em redes de quinta geração (5G).

De seguida, o presidente brasileiro regressa ao hotel onde vai ficar hospedado, situado no "Bund", a famosa marginal neoclássica de Xangai.

No hotel, Lula da Silva vai reunir com os diretores executivos da fabricante chinesa de veículos elétricos BYD e do grupo China Communications Construction Company, o acionista chinês da Mota-Engil.

Ao fim da tarde, o líder brasileiro vai reunir e jantar com o líder do Partido Comunista Chinês em Xangai, Chen Jining.

Após o jantar, Lula vai partir para Pequim, onde, na sexta-feira, vai reunir de manhã com o diretor executivo da State Grid, a estatal chinesa que, em Portugal, detém 25% da REN (Redes Energéticas Nacionais) e que é também uma das maiores empresas no setor elétrico brasileiro. A empresa opera as duas linhas de alta tensão que conectam a hidroelétrica de Belo Monte, no Pará, à região Sudeste do país latino-americano.

No final da manhã na China, Lula da Silva vai reunir com Zhao Leji, o presidente da Assembleia Popular Nacional, o órgão máximo legislativo do país asiático.

De seguida, o chefe de Estado do Brasil vai participar na cerimónia de entrega de cestos florais ao Monumento dos Heróis do Povo, situado na Praça Tiananmen.

De tarde, Lula vai reunir com o primeiro-ministro chinês, Li Qiang.

O encontro com o presidente chinês e secretário-geral do Partido Comunista, Xi Jinping, está marcado para as 16:45 (09:45, em Lisboa).

JPI // PJA

Lusa/Fim