"Lembro-me que quando ganhou [primeiro-ministro português] a primeira eleição [legislativa], no Brasil [a ideia que] se vendia é que quem tinha ganhado a eleição em Portugal tinha sido a `geringonça´, mas `geringonça´ no Brasil não é uma coisa muito boa, é um amontoado de coisa, mas a verdade é que você [António Costa] está a mudar a cara de Portugal, inclusive na relação política com o Presidente [da República] Marcelo Rebelo de Sousa", disse o chefe de Estado brasileiro no Fórum Empresarial Portugal -- Brasil a decorrer em Matosinhos, no distrito do Porto.

Num discurso de mais de 20 minutos, Lula da Silva considerou uma "coisa extraordinária" as pessoas que pensam diferente estabelecerem regras de convivência pacífica em benefício do seu povo.

Direcionando o seu discurso para o primeiro-ministro, o Presidente brasileiro disse que, juntos, podem estabelecer uma meta, algo que queiram que aconteça entre Brasil e Portugal.

"Nós podemos conseguir isso porque na política você tem de estabelecer metas, na política você tem de ter um projeto, na política você não pode governar ao sabor do vento, na política você determina estrategicamente o que quer que aconteça", afirmou.

Por isso, Lula da Silva, que cumpre hoje o terceiro dia da sua visita de Estado a Portugal, tem a certeza de que esta parceria com Portugal vai mudar a história do Brasil e produzir "frutos extraordinários" para os dois países.

Aproveitando o encontro, o Presidente do Brasil lançou o convite a António Costa para estar presente no próximo encontro empresarial entre estes dois países que vai decorrer no Brasil.

E acrescentou: "Espero que esteja [António Costa] presente para não deixar cair o estímulo que estamos a ter aqui hoje, assim como espero que o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa possa comparecer".

