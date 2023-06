"Estamos trabalhando na criação de uma linha de financiamento abrangente das exportações brasileiras para a Argentina", afirmou o chefe de Estado brasileiro ao lado do seu homólogo argentino, em Brasília, naquela que foi a quarta vez que Alberto Fernández se deslocou este ano ao Brasil.

No Palácio do Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva frisou ainda não fazer sentido o Brasil perder espaço "no mercado argentino para outros países porque esses oferecem crédito" e o Brasil não.

"Todo mundo tem a ganhar: as empresas e os trabalhadores brasileiros e os consumidores argentinos", sublinhou Lula da Silva, recordado que a Argentina é o terceiro destino das exportações brasileiras, enquanto o Brasil é o principal mercado para os produtos argentinos.

"Nosso intercâmbio comercial pode superar a cifra de 40 mil milhões de dólares que atingimos em 2011", apostou o Presidente brasileiro.

Alberto Fernández está em Brasília numa visita de Estado enquadrada no bicentenário do estabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países, que será comemorado em agosto, mas que ocorre num contexto de crescentes problemas para o Governo argentino.

Segundo fontes oficiais, foram discutidas fórmulas para desbloquear o comércio bilateral, afetado pela falta de dólares na Argentina, e outros projetos conjuntos, como o financiamento de bancos públicos brasileiros para parte das obras do gasoduto de Vaca Muerta, um campo localizado no sul do país vizinho.

Fernández enfrenta a reta final do seu mandato com uma inflação superior a 100% ao ano, uma grave escassez de divisas e dificuldades em renegociar com o Fundo Monetário Internacional (FMI) o pagamento de um empréstimo de 44 mil milhões de dólares (40,3 mil milhões de euros) herdado da administração do seu antecessor, o conservador Mauricio Macri.

Lula da Silva tem defendido a Argentina em vários fóruns e até perante o fórum dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, África do Sul e China), que tentou convencer, sem sucesso, a abrir uma linha de crédito para a Argentina através do seu banco de desenvolvimento.

MIM // LFS

Lusa/Fim