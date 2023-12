A encomenda abrange aviões de curto e médio curso com opções de compra de mais aparelhos, o que torna esta "a maior modernização de frota da história" do grupo, de acordo com Detlef Kayser, membro da administração, citado em comunicado.

A carteira de encomendas do grupo passou de 200 para cerca de 280 aviões, com a opção de compra de 120 aviões adicionais.

Os aviões do modelo A220 destinam-se a ser utilizados pela nova companhia aérea Lufthansa City Airlines para ligações de curta distância entre Frankfurt e Munique.

Apesar de o preço de catálogo atingir os 9 mil milhões de dólares, após negociações, geralmente as companhias aéreas acabam por pagar menos.

A entrega dos aparelhos deverá ocorrer entre 2026 e 2032.

Estes aviões, considerados "mais silenciosos, mais económicos e mais eficazes", emitem "até menos 30% de CO2 do que os modelos anteriores", segundo Kayser.

