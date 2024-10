A contribuir para os lucros esteve, sobretudo, a margem financeira (a diferença entre juros cobrados no crédito e juros pagos nos depósitos), que subiu 20% para 1.244 milhões de euros.

O Santander Totta é detido pelo grupo bancário espanhol Santander, que hoje divulgou lucros de 9.309 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, mais 14% do que no mesmo período de 2023.

