A margem financeira (diferença entre juros pagos nos depósitos e juros cobrados no crédito) cresceu 70,4% para 90,2 milhões de euros, beneficiando do aumento das taxas de juro.

As comissões subiram 8,7% para 32,7 milhões de euros.

Os custos operacionais totalizaram 65,9 milhões de euros nos primeiros três meses de 2023, mais 13,7%.

Apenas os custos com pessoal subiram 17,6% para 41,8 milhões de euros. Segundo disse o banco em comunicado, excluindo os custos do programa de redução de trabalhadores os gastos com pessoal teriam aumentado 6,6%.

No final de março, o grupo Banco Montepio tinha 3.409 trabalhadores, mais três do que em dezembro passado. A rede do Montepio em Portugal manteve-se em 239 agências.

O banco Montepio é detido pela Associação Mutualista Montepio Geral.

IM // MSF

Lusa/fim