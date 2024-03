A margem financeira, a diferença entre o que recebe de juros nos créditos e o que paga de juros nos depósitos, também duplicou, de 367,8 milhões de euros para 749,5 milhões de euros.

"O contexto que temos vivido, sobretudo na Europa, tem impulsionado o crescimento do setor, e os resultados financeiros alcançados são reflexo disso mesmo", afirmou, citado no documento, o presidente do grupo, Licínio Pina.

As comissões líquidas cresceram 10,7% em 2023, para 153 milhões de euros.

Do lado dos gastos, os custos de estrutura cresceram 5,1%, para 421,2 milhões de euros, com os custos com pessoal a subirem 5,5%, em cerca de 13 milhões de euros, devido ao aumento dos trabalhadores do grupo (3,7%), atualizações salariais (4,6%) e prémios de desempenho.

O grupo Crédito Agrícola tinha 4.136 trabalhadores no final de dezembro de 2023, mais 146 do que no mesmo mês de 2022, enquanto as agências bancárias eram 618, mais uma do que um ano antes.

