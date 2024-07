O Caixabank destacou, num comunicado, o contributo do crescimento dos empréstimos concedidos e dos recursos dos clientes para os resultados entre janeiro e junho.

Os recursos dos clientes alcançavam os 667.424 milhões de euros no final de junho, mais 5,9% do que no final do semestre anterior (dezembro de 2023), com o banco a destacar que aumentou o número de clientes para 20,2 em Espanha e Portugal.

Quanto aos empréstimos, a carteira de "crédito saudável" concedido pelo banco cresceu 2,2% em relação ao final de 2023, para 351.700 milhões de euros, "num contexto em que a nova produção avança a bom ritmo", disse o Caixabank, no mesmo comunicado.

No caso dos empréstimos para a compra de habitação, a carteira do crédito concedido pelo Caixabank deixou de cair no segundo trimestre (abril a junho), embora no conjunto dos primeiros seis meses do ano tenha diminuído 0,4%.

Já o crédito ao consumo cresceu 4,4% e o concedido a empresas aumentou 2,3%.

Segundo o Caixabank, houve "uma boa evolução" na concessão de novos empréstimos "em todos os segmentos".

Assim, os empréstimos novos para comprar casa (concedidos neste primeiro semestre) cresceram 42,8% em relação ao mesmo período de 2023 e alcançaram 6.648 milhões de euros.

No caso do crédito ao consumo, os empréstimos novos chegaram aos 6.105 milhões de euros e cresceram 15,4% em relação ao primeiro semestre do ano passado, enquanto que no caso das empresas o aumento foi de 2,3%, para 21.517 milhões.

O Caixabank destacou que os resultados do primeiro semestre refletem uma "melhoria da atividade num contexto de dinamismo económico e de estabilização das taxas de juro".

A margem de juros (a diferença entre créditos concedidos e os juros pagos pelo banco) alcançou 5.572 milhões de euros no primeiro semestre (mais 20,5% do que no mesmo período de 2023).

A margem bruta, que soma todas as receitas recorrentes, chegou aos 7.701 milhões de euros e cresceu 15,4%.

O CaixaBank tem 20,2 clientes e uma rede de 4.100 balcões em Espanha e Portugal.

O banco teve lucros de 4.816 milhões de euros no ano passado, um aumento de 53,9% em relação a 2022.

MP // SB

Lusa/Fim