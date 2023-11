A subida dos lucros foi impulsionada "principalmente pelo aumento de 205,2 milhões de patacas [23,9 milhões de euros], ou 38%, nas receitas líquidas de juros, devido ao aumento das taxas de juro", indicou o banco em comunicado.

A Autoridade Monetária de Macau aprovou três aumentos da principal taxa de juro de referência este ano, a última das quais uma subida de 0,25 pontos percentuais, introduzida em maio, seguindo a Reserva Federal norte-americana.

"No entanto, as receitas líquidas de taxas e comissões caíram 13,1 milhões de patacas [1,5 milhões de patacas] ou 16% em relação ao ano anterior, refletindo as incertezas no crescimento económico" da cidade, disse o BNU.

O Produto Interno Bruto de Macau cresceu 71,5% na primeira metade de 2023, em comparação com igual período de 2022, após quase dois anos consecutivos em queda, uma recuperação "impulsionada pelo desempenho" do turismo e do jogo.

Ainda assim, a Direção dos Serviços de Estatística e Censos sublinhou que a economia da região administrativa especial chinesa ainda só representa 71% dos níveis registados antes da pandemia de covid-19.

O BNU revelou ainda que sofreu perdas de 21,8 milhões de patacas (2,5 milhões de euros) com crédito malparado e aplicações financeiras entre janeiro e setembro, menos 74,4% do que em igual período de 2023.

O banco disse que as despesas operacionais cresceram 2% em comparação com os primeiros nove meses de 2022, sobretudo devido ao "aumento das despesas com a digitalização".

O BNU referiu que mantém "um robusto rácio de solvabilidade de 24% (...), bem acima do requisito regulatório mínimo de 8%, e fortes níveis de liquidez" e que o desempenho financeiro demonstra "a sua força e resiliência, apesar da volatilidade económica".

O banco tinha apresentado lucros de 288,4 milhões de patacas (32,7 milhões de euros) na primeira metade do ano, um aumento homólogo de 125,2%.

O BNU tem sede em Macau e pertence ao Grupo Caixa Geral de Depósitos (CGD), sendo, juntamente com o Banco da China, banco emissor de moeda na região administrativa especial da China.

