Em comunicado ao mercado, o banco disse que, em 2022, teve encargos de 525,6 milhões de euros com a carteira de créditos hipotecários em francos suíços na operação da Polónia.

O ano passado, em termos consolidados, a margem financeira cresceu 35,3% para 2.149,8 milhões de euro e as comissões subiram 6,1% para 771,9 milhões de euros.

Em conferência de imprensa, o presidente executivo (CEO) do BCP, Miguel Maya, disse que o banco não contava no seu plano estratégico com as "adversidades com que teve de se defrontar" - a inflação, a guerra na Europa e os encargos relacionados com os créditos em francos suíços no polaco Bank Millennium -, mas que conseguiu "superar as adversidades".

IM // MSF

Lusa/Fim