Na mensagem que consta do documento, a administração do BCI afirma que apesar do "cenário adverso", o banco manteve "a liderança do mercado", atingindo quase 2,2 milhões de clientes, "após ter apostado na melhoria do serviço, na consolidação da atividade e na geração de valor para os clientes, a sociedade, o país e os acionistas".

Destaca igualmente que o BCI, com 2.712 trabalhadores e 211 agências em todo o país, "mantém-se como o maior banco a operar no sistema financeiro moçambicano", em termos de volume de negócio (crédito e depósitos) e de ativos.

"Tendo em 2022 as suas quotas de mercado cifrado em 24,25% no crédito, em 25,41% nos depósitos e em 23,68% nos ativos", lê-se ainda.

Segundo o relatório e contas, o BCI apresentou no final de 2022 um resultado líquido do exercício de 8.078 milhões de meticais (113,3 milhões de euros), um aumento de 55,25% face aos lucros de 5.203 milhões de meticais (72,9 milhões de euros) em 2021 e que compara ainda com os 2.671 milhões de meticais (37,4 milhões de euros) em 2020.

O desempenho de 2022 é justificado no documento com "efeitos extraordinários positivos e negativos", referentes ao ano passado e anteriores.

O BCI tem um capital social de 10 mil milhões de meticais (140 milhões de euros), numa estrutura acionista liderada (51%) pela Caixa Participações, do grupo Caixa Geral de Depósitos (CGD), contando ainda com o banco português BPI (35,67%), ainda diretamente pela CGD (10,51%), entre outros.

A administração decidiu aplicar 30% dos lucros de 2022 em reservas legais, equivalente a mais de 2.423 milhões de meticais (34 milhões de euros), distribuindo os restantes 70%, mais de 5.654 milhões de meticais (79,3 milhões de euros), em dividendos aos acionistas.

O ativo total do BCI aumentou 8% em 2022, para 202.700 milhões de meticais (2.844 milhões de euros), o crédito a clientes caiu 6,29%, para 70.718 milhões de meticais (992 milhões de euros), e os recursos dos clientes (depósitos) aumentaram 8,38%, para 158.848 milhões de meticais (2.229 milhões de euros), enquanto o rácio do crédito em situação de incumprimento (sobre o total) aumentou 0,22 pontos percentuais, para 14,43%.

"No rácio dos colaboradores continuamos firmes na aposta em quadros de nacionalidade moçambicana, na ordem dos 99,4%, cuja proporção, em posições de quadros diretivos, atinge 94%, o que sinaliza a aposta do BCI no desenvolvimento e valorização do capital humano local, materializando na prática a sua imagem de marca enquanto banco de cultura marcadamente moçambicana", conclui a mensagem da administração no documento.

PVJ // VM

Lusa/Fim