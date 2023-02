A empresa também anunciou uma receita anual de 611,3 milhões de dólares (cerca de 572 milhões de euros), mais 6,7% face a 2021.

O presidente executivo (CEO) da Walmart, Doug McMillon, disse que a empresa registou um "impulso" nos últimos dois trimestres do ano.

"Estamos bem posicionados para começar este ano fiscal", previu McMillon.

No entanto, a empresa anunciou uma perspetiva mais fraca do que o esperado para o próximo ano.

Segundo a empresa, as vendas das lojas Walmart deverão aumentar entre 2% e 2,5%, excluindo combustível, no próximo ano fiscal, abaixo das expectativas dos analistas.

No último trimestre de 2022, o gigante do retalho registou um lucro líquido de 5.809 milhões de dólares (cerca de 5.442 milhões de euros), mais 59,9% do que no mesmo período de 2021, e uma receita de 164.048 milhões de dólares (perto de 153.689 milhões de euros), mais 7,3% homólogos.

Os resultados da Walmart não foram bem recebidos pelos investidores e as ações da empresa negociavam a cair na bolsa de Nova Iorque.

DF // SB

Lusa/Fim