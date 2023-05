Assim, de acordo com a Sonae, esta queda dos lucros deveu-se ao "esforço para apoiar as famílias, à pressão inflacionista, ao aumento dos custos de financiamento e fiscais, imparidades de ativos, e por e depreciações mais elevadas na sequência do investimento na expansão e digitalização" dos negócios.

Na mesma nota, a empresa disse que durante o primeiro trimestre, "o volume de negócios consolidado de 1,9 mil milhões de euros, mais 12% em termos homólogos", justificando que "este crescimento foi impulsionado pela expansão dos principais negócios de retalho, com abertura de novas lojas, e por ganhos de quota de mercado, com os consumidores a reconhecerem o esforço para oferecer os melhores preços".

