Num comunicado de imprensa, a empresa da Coreia do Sul anunciou que o lucro líquido caiu para 15,5 biliões de won (cerca de 10,7 mil milhões de euros)

O lucro operacional do grupo decresceu 84,9% para 6,56 biliões de won (4,5 mil milhões de euros), o valor mais baixo da empresa desde a crise financeira mundial de 2008.

A Samsung, um dos maiores fabricantes mundiais de chips de memória e de telemóveis, atribuiu os resultados do ano passado a uma recuperação lenta na procura por semicondutores e à inflação.

Mas o grupo disse estar otimista para 2024, ano em que espera "a recuperação gradual da procura por telemóveis e computadores" graças à expansão da IA. Isto apesar de reconhecer "vários obstáculos potenciais, incluindo políticas de taxas de juro e questões geopolíticas".

A Samsung é uma das poucas empresas que fabrica chips de memória de alta largura de banda (HBM, na sigla em inglês) desenhados para processadores de IA.

Embora a divisão de semicondutores da empresa tenha registado um prejuízo de 14,9 biliões de won (10,3 mil milhões de euros) no ano passado, a empresa disse em outubro que quer mais que duplicar a capacidade de produção de HMB em 2024.

No início de janeiro, a empresa lançou telemóveis Galaxy com novos recursos de IA, incluindo tradução instantânea durante chamadas telefónicas em 13 línguas e 17 dialetos, para tentar reconquistar a posição de maior vendedora mundial de telemóveis, detida pela Apple.

Os grupos sul-coreanos de eletrónica, liderados pela Samsung, registaram lucros recordes nos últimos anos graças ao aumento dos preços dos seus produtos, numa altura em que a procura aumentou em tempos de pandemia.

Mas a situação mudou com o fim das restrições sanitárias na maioria do mundo e, de seguida, com a subida da inflação e o aumento das taxas de juro.

Ainda assim, o mercado global de semicondutores deve recuperar em 2024 e crescer 11,8%, de acordo com estimativas da organização de investigação industrial World Semiconductor Trade Statistics.

"Os chips de memória estão apenas a emergir do seu ciclo descendente e o desempenho operacional geral da Samsung irá melhorar este ano", à medida que "a procura e a oferta alcançam um melhor equilíbrio", previu a vice-presidente e diretora de crédito da Moody's Investors Service, Gloria Tsuen, à agência de notícias France-Presse.

"A Samsung tem uma significativa posição de tesouraria líquida, o que lhe confere uma sólida proteção financeira", explicou.

