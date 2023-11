O grupo revelou ainda que a sua dívida financeira consolidada "manteve a tendência decrescente, ficando em 1,8 mil milhões de euros, representando uma diminuição de 12,2% face ao montante registado a 31 de dezembro de 2022".

"A capacidade de resistência e de reação das empresas do grupo Parpública foi evidenciada no primeiro semestre de 2023, com todos os segmentos de negócio a alcançar resultados positivos num cenário global complexo, influenciado pelo confronto na Ucrânia, a persistente alta taxa de inflação, o aumento das taxas de juro, bem como os desafios tecnológicos e as preocupações climáticas prementes", acrescentou.

