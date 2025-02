Em 2023, a Melco Resorts and Entertainment, com quatro casinos no território, tinha registado lucros de 64,9 milhões de dólares (62,4 milhões de euros), indicou a empresa, num comunicado enviado na quinta-feira à bolsa de valores de Nova Iorque.

Em 2024, as receitas operacionais do grupo foram de 4,64 mil milhões de dólares (4,46 mil milhões de euros), contra 3,78 mil milhões (3,64 mil milhões de euros) em 2023.

Este aumento de 22,8% foi apoiado pela "melhoria do desempenho de todos os segmentos de jogo e das operações não relacionadas com o jogo, impulsionado pela recuperação contínua do turismo" em Macau, indicou a empresa de Lawrence Ho Yau Lung, filho do magnata do jogo Stanley Ho Hung-sun (1921-2020).

Os casinos da região fecharam 2024 com receitas de 226,8 mil milhões de patacas (27,25 mil milhões de euros), mais 23,9% do que em 2023 (183,1 mil milhões de patacas/ 22 mil milhões de euros).

Capital mundial do jogo, Macau é o único local na China onde o jogo em casino é legal. Operam no território seis concessionárias, MGM, Galaxy, Venetian, Melco, Wynn e SJM, que renovaram, a 16 de dezembro, o contrato de concessão para os próximos dez anos e que entrou em vigor a 01 de janeiro.

