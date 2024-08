As duas propriedades operadas pela Wynn Macau registaram receitas de 885,3 milhões de dólares (811 milhões de euros) entre abril e junho, um aumento de 14,9% em comparação com o mesmo período de 2023.

Os casinos Wynn Macau e Wynn Palace foram responsáveis pela maioria do volume de negócios da empresa, arrecadando 725,6 milhões de dólares (664,7 milhões de euros) em receitas, mais 19,3% do que no segundo trimestre do ano passado.

"Os nossos resultados do segundo trimestre (...) refletem a força contínua em todo o nosso negócio. Estou incrivelmente orgulhoso das nossas equipas em Las Vegas, Macau e Boston", referiu, na mesma nota, Craig Billings, diretor executivo da empresa-mãe, a Wynn Resorts, que detém propriedades nos Estados Unidos.

Em termos semestrais, a Wynn Macau registou lucros operacionais de 367,9 milhões de dólares (337 milhões de euros) entre janeiro e junho de 2024, mais 117,9% do que nos primeiros seis meses do ano anterior.

Dados recentes do Governo de Macau indicam que os casinos da região registaram, nos primeiros sete meses do ano, um aumento de 36,7% da receita bruta acumulada em termos anuais, com um total de 132,348 mil milhões de patacas (cerca de 15,09 mil milhões de euros) contra 96,798 mil milhões de patacas (11,04 mil milhões de euros) entre janeiro e julho de 2023.

Capital mundial do jogo, Macau é o único local na China onde o jogo em casino é legal. Operam no território seis concessionárias, cujo contrato de concessão para os próximos dez anos entrou em vigor a 01 de janeiro de 2023.

