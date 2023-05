O valor antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) representa uma subida de 232% em termos anuais e de 1.270% em relação aos três meses anteriores, anunciou em comunicado o Galaxy Entertainment Group (GEG).

A empresa anunciou ainda receitas líquidas de 7,05 mil milhões de dólares de Hong Kong (826 milhões de euros) no primeiro trimestre, mais 72% comparativamente ao mesmo período do ano passado e 142% em relação aos três meses anteriores.

"A 08 de janeiro de 2023, o Governo de Macau anunciou o fim oficial das restrições impostas pela covid-19. (...) As chegadas de visitantes, a ocupação hoteleira, as receitas do jogo e as vendas a retalho registaram um bom crescimento", lê-se na nota assinada pelo presidente do grupo Lui Che Woo.

As receitas do jogo em Macau atingiram 14,7 mil milhões de patacas (1,66 mil milhões de euros) em abril, o melhor resultado desde o início da pandemia.

É preciso recuar até janeiro de 2020 para encontrar um montante de receitas de jogo superior ao do mês passado, de acordo com as estatísticas da Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos do território.

Em dezembro, o Governo da região administrativa especial chinesa anunciou o cancelamento da maioria das medidas sanitárias, depois de a China ter alterado a estratégia 'zero covid'.

A indústria do jogo, o motor da economia da cidade, representa cerca de metade do produto interno bruto (PIB) de Macau.

Capital mundial do jogo, Macau é o único local na China onde o jogo em casino é legal. Operam no território seis concessionárias, MGM, Galaxy, Venetian, Melco, Wynn e SJM, que ganharam, em 16 de dezembro, o contrato de concessão para os próximos dez anos e que entrou em vigor em 01 de janeiro.

As autoridades exigiram no concurso público a aposta em elementos não jogo e visitantes estrangeiros, na expetativa de diversificar a economia do território.

