As vendas do grupo dono de marcas como a Zara cresceram 7,5% e foram também um recorde, alcançando os 38.632 milhões de euros no último ano fiscal (01 de fevereiro de 2024 a 31 de janeiro de 2025).

O resultado antes de impostos, juros, amortizações e depreciações (EBITDA) da Inditex cresceu 8,9%, para 10.728 milhões de euros.

Para o exercício fiscal de 2025, a Inditex estima investir cerca de 1.800 milhões de euros, sobretudo, "na otimização" dos espaços comerciais, em "integração tecnológica e "na melhoria das plataformas online".

"O nosso foco contínuo na otimização e digitalização de lojas continua a ser chave", lê-se num comunicado da empresa divulgado hoje.

As vendas em lojas físicas da Inditex em 2024 cresceram 5,9% enquanto as vendas online aumentaram 12%.

A Inditex fechou o exercício fiscal de 2024 com 5.563 lojas em todo mundo, incluindo as primeiras no Uzbequistão.

A empresa espanhola é dona de marcas como a Zara, Berhska, Stradivarius ou Massimo Dutti.

A multinacional foi fundada em 1963 como uma pequena empresa sediada na província espanhola de La Coruña (Galiza).

É também a maior empresa espanhola em termos de capitalização bolsista.

