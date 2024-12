Só no terceiro trimestre (agosto a outubro), a empresa dona de marcas como a Zara, teve lucros de 1.681 milhões de euros, mais 10,5% do que mesmo período do ano passado.

As vendas da Inditex entre fevereiro e outubro ascenderam a 27.422 milhões de euros, mais 7,1% do que nos mesmos meses de 2023, enquanto o EBITDA (Resultado líquido antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) cresceu 7,2%, para 7.967 milhões de euros.

A Inditex fechou o exercício fiscal de 2023 com 5.381 milhões de euros de lucros, o maior de sempre e superior em 30,3% em relação ao ano anterior.

A empresa espanhola é dona de marcas como a Zara, Berhska, Stradivarius ou Massimo Dutti.

A multinacional foi fundada em 1963 como uma pequena empresa sediada na província espanhola de La Coruña (Galiza).

É também a maior empresa espanhola em termos de capitalização bolsista.

