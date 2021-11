Na nota, hoje divulgada, a empresa do grupo Altri, adiantou que "o terceiro trimestre foi o primeiro que incluiu impactos na demonstração dos resultados das principais aquisições pela Greenvolt durante este ano, nomeadamente a TGP, a V-Ridium e a Profit".

Assim, "os resultados dos primeiros nove meses registam receitas totais de 83,4 milhões de euros (+21%) e um EBITDA [resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações], excluindo custos de transação, de 33,8 milhões de euros (+34%). O resultado líquido atingiu os 7,5 milhões de euros (-26,7%), reflexo dos resultados financeiros que traduzem as aquisições realizadas", referiu a empresa, que opera na área da energia renovável.

Paralelamente, durante o terceiro trimestre de 2021, indicou a empresa, as receitas totais da Greenvolt "ascenderam a 41,4 milhões de euros, o que corresponde a um crescimento de cerca de 83,4% e o resultado líquido atingiu os 6,5 milhões de euros (+45,7% quando comparado com o ano anterior)", sendo que ao nível do EBITDA, excluindo custos de transação, houve um aumento de 108,4% em termos homólogos para 19,9 milhões de euros.

O grupo revelou ainda que a sua dívida financeira líquida "ascendia a 122,3 milhões de euros, o que corresponde a um decréscimo substancial face à dívida líquida registada no final do final do primeiro semestre do ano. Esta redução fica a dever-se, essencialmente, aos fluxos financeiros provenientes da Oferta Pública Inicial de ações".

