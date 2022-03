"O resultado líquido do Grupo Altri, já excluindo a GreenVolt, atingiu cerca de 123,7 milhões de euros, um aumento significativo ao comparar com 24,7 milhões de euros registados em 2020", indicou o grupo na mesma nota, acrescentando, num outro comunicado, que "o desempenho financeiro foi fortemente impactado pelo recorde de produção de fibras celulósicas, mas também pelo aumento das vendas, num período marcado pela alta dos preços da pasta nos mercados internacionais".

Assim, indicou o grupo, "as receitas totais do grupo Altri atingiram os 793,4 milhões de euros em 2021, um crescimento de 38% face a 2020", lê-se, na mesma nota.

De acordo com a Altri, "os custos operacionais registaram um crescimento de 18,6%, fruto da pressão inflacionista generalizada dos fatores produtivos", mas "ainda assim, o EBITDA [resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações] atingiu 227,7 milhões de euros, um aumento de 132,7% em termos homólogos, com a margem EBITDA a alcançar os 28,7%, um incremento de 11,7 pontos percentuais, revelador da contínua procura de melhoria de eficiência das diversas biorrefinarias".

O grupo deu ainda conta de que "enquanto a procura de pasta pela China se reduziu, sobretudo devido ao aumento de preços dos fretes marítimos mundiais e das restrições decretadas pelo Governo chinês ao funcionamento de várias indústrias, incluindo a de produção de papel" por outro lado, "na Europa continuou a assistir-se a uma aceleração da procura (5,0%), mantendo-se num nível bastante saudável".

De acordo com o comunicado, "nas unidades de produção de pasta do grupo Altri - Celbi, Biotek e Caima - registou-se um recorde absoluto de produção e vendas nos 12 meses de 2021", sendo que "neste período foram produzidas 1,126 milhões de toneladas de pasta (mais 2,2% face a 2020)".

Por outro lado, "as vendas no mesmo período atingiram também um recorde, registando cerca de 1,158 milhões de toneladas (aumento de 5,0% face a 2020), com os mercados externos a absorverem 996 mil toneladas, o equivalente a 86% do total", revelou a Altri.

Por sua vez, "a dívida líquida do grupo Altri no final de 2021 situava-se em cerca de 344 milhões de euros", sendo que o grupo realizou um "investimento líquido total" de "26,1 milhões de euros, uma redução face aos 34,0 milhões de euros de 2020", indicou na nota à CMVM.

Para este ano, a Altri espera continuar a "sentir uma forte procura na Europa no início de 2022, especialmente para uso final de papel de impressão e escrita (P&W)".

"Num contexto de baixa disponibilidade, visível pelos níveis baixos de 'stocks' nos portos europeus, foram já anunciados dois aumentos de preços para fevereiro (30 dólares) e para março (30 dólares), elevando o valor para 1.200 dólares/tonelada", adiantou, acrescentando que a nível da oferta, além das restrições logísticas, "as greves prolongadas no setor no norte da Europa são também um fator com um impacto relevante na dinâmica do mercado europeu".

"No lado dos custos, a inflação generalizada dos fatores produtivos é um desafio que pretendemos gerir da melhor forma possível", referiu, apontando "o aumento dos custos energéticos" como "principal fator negativo" durante o quarto trimestre de 2021.

"O grupo Altri decidiu alterar o regime de energia, passando do regime regulado de cogeração para o regime de mercado, o que terá um impacto positivo já durante o primeiro trimestre de 2022, dada a sua condição de produtor excedentário de energia", explicou.

ALYN // MSF

Lusa/Fim