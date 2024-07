Assim, o "resultado líquido do Grupo Altri atingiu os 62,0 milhões de euros no primeiro semestre de 2024, um crescimento de 121,7% face aos 28,0 milhões registados no período homólogo", adiantou, sendo que "no segundo trimestre, os lucros ascenderam a 40,4 milhões de euros, quase cinco vezes mais do que no mesmo período de 2023".

Por sua vez, as receitas totais foram de 462,7 milhões de euros, "um crescimento homólogo de 8,5%, suportadas pela evolução favorável dos preços das fibras celulósicas nos mercados internacionais", disse o grupo.

