"O resultado líquido do Grupo Altri cifrou-se em 28 milhões de euros no primeiro semestre, um decréscimo de 59,8% face aos primeiros seis meses de 2022", informou hoje o grupo de produção renovável de pasta para papel e produção de energia renovável a partir de biomassa, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Nos primeiros seis meses do ano, as receitas totais da Altri caíram 18,2%, para 426,6 milhões de euros, descida "atribuível a uma rápida evolução negativa dos preços da pasta Hardwood, consequência de uma diminuição na procura global de pasta, que acabou também por afetar os volumes vendidos".

Na atividade industrial, as vendas atingiram 525,6 milhões de euros, uma diminuição de 10,8% face ao período homólogo, enquanto a produção total caiu 7,6% para 519,8 milhões de euros.

"Depois de uma desaceleração no final do ano passado e uma ligeira redução nos preços dos principais custos variáveis no primeiro trimestre, assistimos a uma maior redução dos custos durante o segundo trimestre face ao trimestre anterior. Nesta redução destacamos a evolução positiva do preço dos químicos, da energia elétrica e gás natural, assim como do preço médio da madeira", pode ler-se no comunicado.

O EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização consolidado) caiu 37,9%, para 81,2 milhões de euros.

"Além da quebra nas receitas, com impacto no EBITDA, também os resultados financeiros do grupo Altri se agravaram na primeira metade do ano, especialmente no segundo trimestre, reflexo do reconhecimento da parte ineficaz da variação negativa no justo valor de um CFD contratado para a cobertura de flutuações no preço de compra de energia no longo prazo", explica o grupo.

O investimento líquido no primeiro semestre atingiu os 36,2 milhões de euros, o que compara com 18,8 milhões no período homólogo.

A dívida nominal líquida da Altri no final de junho ascendia a 401 milhões de euros.

"Continuamos a assistir ao ajustamento do mercado da pasta e papel: ao mesmo tempo que observamos sinais de retoma por parte de um dos grandes consumidores mundiais, a China, enfrentamos um contexto de 'destocking' [redução do 'stock'] e fraca procura na Europa. Este processo leva a uma recalibração entre a procura e a oferta, com a consequente quebra nos preços", salienta o presidente executivo da Altri, José Soares de Pina, citado em comunicado.

O grupo informa ainda que a Altri espera arrancar, este ano, com a "capacidade adicional de geração de energia elétrica, através da instalação de unidades de produção de energia elétrica fotovoltaica e da venda à rede pública do excedente de produção de energia elétrica da nova caldeira de biomassa da Caima".

Diz ainda o grupo que "continua a trabalhar ativamente no Projeto Gama, na Galiza, e mantém a intenção de anunciar a decisão final de investimento até ao final de 2023".

AAT // CSJ

Lusa/Fim