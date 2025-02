O volume de negócios da empresa dona da AliExpress totalizou 36,8 mil milhões de euros, mais 7,6% do que um ano antes.

Entre outubro e dezembro de 2024, o Taobao e o Tmall, os negócios de retalho da Alibaba na China, registaram um aumento de 5,4% nas receitas, para 17,9 mil milhões de euros, enquanto a plataforma de retalho internacional registou um aumento de 32% nas receitas, atingindo os 4,9 mil milhões de euros.

O negócio de logística Cainiao registou uma descida de 1% no volume de negócios trimestral para 3,7 mil milhões de euros e o negócio de 'cloud' da Alibaba apresentou um aumento de 13% na receita, para 4,1 mil milhões de euros.

Já o negócio digital e de entretenimento atingiu os 716 milhões de euros, um aumento de 8%.

"O crescimento da nossa receita de 'cloud' voltou a atingir dois dígitos, com a receita de produtos relacionados com a inteligência artificial a alcançar um crescimento de três dígitos pelo sexto trimestre consecutivo", afirmou o presidente executivo do grupo, Eddie Wu.

Nos primeiros nove meses do seu ano fiscal, a multinacional chinesa alcançou um lucro líquido de 15,409 mil milhões de euros, 52,6% superior ao lucro registado um ano antes, enquanto as receitas subiram 5,6% em termos homólogos para 100 mil milhões de euros.

