O volume de negócios anual caiu 17%, para 156.878 milhões de euros, e o fluxo de caixa operacional desceu 82%, para 4.008 milhões, informou o grupo em comunicado.

A margem operacional foi de 5,5%, contra 12,8% em 2023 e o lucro por ação baixou 69% para 1,84 euros.

No segundo semestre, a Stellantis registou um prejuízo líquido de 127 milhões de euros, em comparação com um lucro de 7,707 milhões de euros no mesmo período de 2023.

Os resultados do terceiro trimestre provocaram a saída do presidente executivo da empresa, o português Carlos Tavares, em 01 de dezembro, sem que a empresa tenha ainda escolhido o seu sucessor.

A Stellantis, que agrupa 14 marcas europeias e americanas, como Fiat, Citroën, Peugeot, Opel, Chrysler e Jeep, vendeu 5,525 milhões de unidades no ano passado, menos 13,6% do que as 6,392 milhões registadas em 2023.

As vendas na América do Norte desceram 25% para 1,432 milhões de unidades, devido a uma menor produção para reduzir as existências, bem como ao fim da produção de modelos como o Jeep Cherokee e o Dodge Charger, à medida que os seus substitutos chegam ao mercado.

A empresa afirmou que espera regressar a uma dinâmica financeira positiva no segundo semestre deste ano, uma vez resolvidos os problemas do ano passado.

