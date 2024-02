O grupo dinamarquês detentor da Maersk Line - uma das principais empresas de transporte marítimo de contentores do mundo - atribuiu este resultado à normalização do mercado global, depois de ter registado um lucro recorde em 2022 devido às elevadas taxas de transporte e ao aumento da procura.

O lucro operacional líquido (EBIT) foi de 3.934 milhões de dólares (3.653 milhões de euros) em 2023, o que representa uma quebra homóloga de 87%, enquanto o volume de negócios somou 51.065 milhões de dólares (47.423 milhões de euros), menos 37%.

"2023 foi um ano de transição após o 'boom' extraordinário do mercado causado pela pandemia (devido ao aumento das taxas de transporte). Garantimos resultados financeiros sólidos, apesar de as circunstâncias se terem alterado significativamente, e estamos bem posicionados para enfrentar as adversidades esperadas em 2024", afirma o presidente executivo (CEO) do grupo, citado num comunicado.

De acordo com Vincent Clerc, a crise no Mar Vermelho - causada por ataques dos rebeldes 'houthis' a navios de países que apoiam Israel na guerra de Gaza e que tem obrigado ao desvio de rotas para o Cabo da Boa Esperança -- gera "incerteza" relativamente ao resultado deste ano.

No quarto trimestre de 2023, a A.P. Møller-Mærsk registou um prejuízo de 442 milhões de dólares (410 milhões de euros) líquidos, o que compara com um lucro de 4.863 milhões de dólares (4.516 milhões de euros) no mesmo período do ano anterior.

O EBIT passou de um lucro de 5.122 milhões de dólares (4.757 milhões de euros) para uma perda de 537 milhões de dólares (499 milhões de euros) e o volume de negócios recuou 34% em relação ao trimestre homólogo, para 11.741 milhões de dólares (10.904 milhões de euros).

As ações do grupo dinamarquês caíram hoje mais de 13% na bolsa de Copenhaga, minutos após a abertura da negociação, às 9:00 locais (8:00 GMT).

PD // EA

Lusa/Fim