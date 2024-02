"No ano em que celebra 180 anos de existência, o Banco Montepio divulga um resultado líquido consolidado de 28,4 milhões de euros e recorrente de 144,5 milhões de euros, com referência ao exercício de 2023", destacou o banco, na mesma nota.

O Montepio disse que, no ano passado, encerrou "com sucesso o programa de ajustamento operacional iniciado em 2020, tendo dessa forma concluído uma remodelação relevante com um impacto estrutural na organização".

