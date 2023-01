O volume de negócios da empresa, por seu turno, fixou-se em 23.182,6 milhões de dólares (21.322 milhões de euros), 0,2% abaixo do valor apurado em 2021.

As vendas dos restaurantes próprios representaram 8.748,4 milhões de dólares (8.046 milhões de euros), uma descida homóloga de 11%.

Por sua vez, as vendas dos 'franchisings' aumentaram 8% para 14.105,8 milhões de dólares (12.973 milhões de euros).

Os custos nas instalações próprias recuaram 8%, neste período, para 7.381 milhões de dólares (6.788 milhões de euros), enquanto nos 'franchisings' subiram 1% para 2.349,7 milhões de dólares (2.161 milhões de euros).

"Embora esperando que as pressões inflacionistas continuem em 2023, continuamos muito confiantes na estratégia 'Accelerating the Arches', que inclui agora uma ênfase maior na abertura de novos restaurantes", afirmou, citado em comunicado, o presidente executivo do McDonald's, Chris Kempczinski.

A empresa quer abrir este ano 1.900 novos restaurantes e prevê encerrar 400.

