Em comunicado enviado à Bolsa de Valores de Londres, o grupo financeiro refere que o lucro antes de impostos atingiu os 3.870 milhões de libras (4.508 milhões de euros), mais 22,8% que no primeiro semestre do ano passado.

Os proveitos totais, por seu turno, atingiram os 14.895 milhões de libras (17.352 milhões de euros), enquanto os depósitos se situaram em 469.813 milhões de libras (547.332 milhões de euros) no período em análise.

Os clientes com empréstimos cujos pagamentos estão em atraso aumentaram no período em análise, revelou o Lloyds, o que indica que um número maior de clientes viu a sua situação piorar devido à subida das taxas de juro.

O presidente executivo do grupo Lloyds, Charlie Nunn, afirmou que as pressões sobre o custo de vida e as perspetivas económicas incertas constituem um desafio para muitas pessoas e empresas.

"O grupo apresentou um forte desempenho financeiro no primeiro semestre de 2023, com um sólido rendimento líquido e geração de capital, juntamente com uma forte qualidade dos seus ativos", acrescentou o bancário.

JS // MSF

Lusa/Fim