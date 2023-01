As receitas do banco de investimento norte-americano registaram, por sua vez, uma queda homóloga de 22%, para 47.365 milhões de dólares, refere a instituição financeira em comunicado.

O presidente executivo, David Solomon, citado no comunicado, disse que, apesar do "contexto económico desafiador", o banco obteve um "retorno de dois dígitos" para os acionistas em 2022.

No quarto trimestre do exercício fiscal, entre outubro e dezembro do ano passado, o banco teve lucros de 1.326 milhões de dólares, menos 66% face a igual período de 2021, enquanto as receitas se situaram em 3.935 milhões de dólares.

As despesas operacionais tiveram um aumento homólogo de 11% no último trimestre do ano passado, para 8.091 milhões de dólares, o que foi atribuído pelo banco, nomeadamente, às despesas com tecnologia e ao aumento dos salários e bónus para seus funcionários.

